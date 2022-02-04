Borsa günü düşüşle tamamladı

Belediye başkanı ve iki belediye çalışanı 'irtikap'tan gözaltına alındı
Belediye başkanı ve iki belediye çalışanı 'irtikap'tan gözaltına alındı
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Ümraniye Cezaevi'nde yangın! 11 hükümlü/tutuklu hastaneye sevk edildi
Ümraniye Cezaevi'nde yangın! 11 hükümlü/tutuklu hastaneye sevk edildi
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Faturada vergi düşer mi ?
Faturada vergi düşer mi ?
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybıyla 1.943,81 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 18:19
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52'yle turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07'yle spor oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı sektörlerde istihdam ocak ayında 467 bin kişi arttı. Piyasada söz konusu verinin, geçen ay ülkede yayılımı hız kazanan Omicron vakaları nedeniyle 150 bin kişi artması bekleniyordu. Verinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9120 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, İngiltere'nin 5 yıllık tahvil faizlerinde de 27 ayın en hızlı haftalık artışı kaydedildi.

Analistler, enflasyondaki yükselişe ilişkin endişelerin sürdüğü bir ortamda ABD'de beklentilerin oldukça üzerinde gelen ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu desteklediğini söyledi.

Verinin ardından pay ve tahvil piyasalarında satışların hız kazandığına işaret eden analistler, Rusya-Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini korumasının da risk iştahını azalttığını kaydetti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço açıklamalarının yanı sıra işsizlik oranı ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da ocak ayı enflasyon ve dış ticaret dengesi, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
ÇEKOM Çalışanları da sosyal hizmet tazminatından yararlanacak
ÇEKOM Çalışanları da sosyal hizmet tazminatından yararlanacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan özel sektöre asgari ücret eleştirisi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan özel sektöre asgari ücret eleştirisi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Covid-19 testi 78 defa pozitif çıktı

Covid-19 testi 78 defa pozitif çıktı

İSTANBUL Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.