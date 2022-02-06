Petibom Pet Kuaför - Anestezisiz Kedi ve Köpek Traşı için Bilgilendiriyor

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Petibom pet kuaför istanbul'un en iyi anestezisiz kedi ve köpek pet kuaför hizmeti, can dostunuz dostumuzdur.

Kediler için de hizmetlerimiz var

Kediler İçin Banyo & Tıraş hizmetlerimiz sayesinde sevimli dostunuz için en kaliteli bakımı tercih edebilirsiniz. Kediler için vermiş olduğumuz hizmetler sayesinde kedinizin ihtiyacı olan tüm bakımları sunabilmekteyiz.

Köpek dostlarımız için sunmuş oluğumuz köpek kuaförü konularının tamamını kediler için de gerçekleştirmekteyiz. Tıraş, bakım ve banyo ile ilgili tüm bakım talepleriniz için bizleri tercih edebilirsiniz. Kedilerin özellikle ne kadar duyarlı ve hassas canlılar olduklarını biliyoruz. Agresif karakterlerinin de farkında olarak kediler için sunmuş olduğumuz bakım hizmetlerinde tecrübeli pet kuaförlerimiz hizmet vermektedir. Petibom pet shop Ailesi olarak özellikle kedi tıraşı ve köpek traşı sırasında yapılan anestezi uygulamalarına karşı olduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz. Bizler her zaman sevimli dostlarımız ile iyi anlaşarak ve kesinlikle anestezik bir işlem gerçekleştirmeden farkındalığımızı ortaya koymaya çalışmaktayız.

Kedilerde banyo & tıraş ne kadar gerekli ?

Evlerimizde bizlere eşlik eden sevimli dostlarımız kediler ve köpekler yapı olarak birbiri ile oldukça farklı karakterlere sahiptir. Köpekler her ne kadar bakımları yapılırken uysal ve ılımlı davranıyorsa kediler de bir o kadar agresif davranabilmektedir. Özellikle kedileri yıkama, yıkatma ve tıraş ettirme büyük bir uğraş gerektirebilmektedir.

Ayrıca kedinizin ne kadar sıklıkla yıkanması ve tıraş ettirilmesi ile ilgili bilgilere de sahip olmanız gerekmektedir. Kediler de kendi içlerinde farklı tüy ve ırk yapısına sahiptirler. Aralarında kısa veya uzun kürk yapısına sahip olan pek çok farklı ırk bulunabilmektedir. Bazı kediler tıraş ve banyo bakımı sırasında oldukça uysal davranabilirken bazı kediler için bu durumlar imkansız bir hal alabilmektedir. Kedi sahipleri ise özellikle kedilerin de kendileri gibi sık sık banyoya ihtiyacı olduğunu düşünebilmektedir. Ancak kedilerin tüyleri sık yıkanmaya gerek kalmayacak şekilde kendileri tarafından da temizlenebilmektedir. Ayrıca kedinizin kürkü sıcak ve soğuk havadan korunabilecek yapıya sahiptir.

Kediler ne zaman tıraş edilmelidir?

* Kedilerinizi düzenli olarak tıraş ettirmenize gerek yoktur. Özellikle tüyleri oldukça uzamış ve karışmaya başlamış ise artık tıraş zamanının geldiğini fark edebilirsiniz.

* Kedi tarağı veya fırçası ile birlikte tüylerini taramak zor bir hal alıyorsa kedinizi tıraş ettirebilirsiniz veya edebilirsiniz.

* Dış parazitlere bağlı olarak sürekli hasta oluyor ise kediniz muhtemelen tüylerinden dolay hastalık kapabilmektedir.

* Aşırı miktarda tüy dökmeye başlayan kediler mutlaka tıraş ettirilmelidir veya tüyleri kısaltılmalıdır.

* Dışkısında ya da kusmuğunda tüyleri görüyorsanız vakit kaybetmeden kedinizi tıraş ettirmelisiniz.

* Evinizin içerisinde kedi tüyüne alerjisi olan bir birey daha bulunuyor ise kedinizin tüyerinin uzamasını beklemeden tıraş ettirebilir veya tüylerini kısaltabilirsiniz.

* Kediniz aşırı kilolu veya obezite sorunu ile uğraşıyorsa kendinizi temizlemeyebilir. Bunun için hareket kabiliyetinin yavaşlığından dolayı kedinizin temizliğini daha kolay yapabilmesi açısından tüylerini tıraş ettirebilirsiniz.

* Her kedi ırkı farklı tüy yapısına sahiptir. Özel bir tüy yapısına sahip olan bir kediniz var ise dönemsel olarak tıraş ettirmeniz tüy bakımı açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

* Kedinizi tıraş ettirmeniz demek aynı zamanda yıkamanız da anlamına gelmektedir. Bunun için kendinizi tıraş ettirdikten sonra yıkama sürelerinizi artık tüyleri uzayana kadar biraz daha geniş tarihlere yayabilirsiniz.

Kedinizi Tıraş Etmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün!

* Bazı kedi ırkları tıraş oldukça sonra tekrar tüy çıkartamayabilmektedir. Ya da tüyleri oldukça azalabilmektedir. Bunun için kedinizi tıraş etmeden önce mutlaka bir veterinere danışmanızda yarar olacaktır.

* Kedinizi tıraş ettikten sonra sürekli olarak saklamak isteyebilir. Kediler oldukça hassas canlılardır. Psikolojik olarak çok çabuk bir şekilde rahatsızlanabilmektedir. Onları tıraş için kesinlikle zorlamamalısınız. Uzun tüy yapısına sahip olan kedilerin tüylerini çok kısaltmanız kedinizin psikolojisini bozabilecektir.

* Eğer yaşlı bir evcil kediniz var ise bağışıklık sistemi de yaşına bağlı olarak azalmış olabilir. Bunun için dış etkenlerden daha kolay bir şekilde etkilenerek alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Yaşlı kedilerde sadece tüy kısaltması tavsiye edilmektedir.

* Kediniz her ne kadar uysal bir karaktere sahip olsa da tıraş zamanında agresif bir ruh haline bürünebilir. Bu da onda bu tavırların devam etmesine neden olabilir. Bunun için kedinizi tıraş etmeden önce onu bu psikolojiye alıştırmalısınız.

* Kedinizi tıraş etmeden veya ettirmeden önce mutlaka ırkı ve cinsi ile ilgili uzman bir pet kuaförüne veya deneyimli bir veterinere danışmalısınız.

Atatürk Mah. Girne Caddesi Botanik Çarşı, D:ükkan No:5, 34758 Ataşehir/İstanbul