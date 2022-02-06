Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 16:38
Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
2 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Tatar, o tarihten itibaren kendini izole etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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