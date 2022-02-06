Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve gelen zamlarla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."