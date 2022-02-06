'Süleymaniye silueti' tartışması devam ediyor... İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama geldi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın projenin iptali için kurula gideceklerini duyurmasının ardından İlim Yayma Vakfı, binanın silute uygun ve eski binaya göre daha küçük yapıldığını savunmuştu.

"Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz"



İlim Yayma Vakfı'ndan konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Açıklamada "Tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır: Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.