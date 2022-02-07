Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.