FETÖ şüphelisi eski polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan eski polis gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 11:16
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç polis S.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız