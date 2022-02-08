2 üniversite 42 personel almak için ilana çıktı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Şubat 2022 08:11
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak1 Son başvuru tarihi 22 şubat 2022
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 şubat 2022
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