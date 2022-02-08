Türk mühendislerin geliştirdiği metaverse projesi 'Metapotamians' tanıtıldı

Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
TURKOVAC artık 81 şehirde
TURKOVAC artık 81 şehirde
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk mühendislerin geliştirdiği metaverse projesi 'Metapotamians' tanıtıldı

Türk mühendislerin geliştirdiği, BTCBAM'ın finansal çözüm iş ortağı olduğu ve Gamerpear'in iş birliği ile hayata geçirilen Metapotamians projesi, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Şubat 2022 11:01
Yazdır
Türk mühendislerin geliştirdiği metaverse projesi 'Metapotamians' tanıtıldı

Türk mühendislerin geliştirdiği, dünyanın önemli kripto marketlerinde listelenen BTCBAM'ın finansal çözüm iş ortağı olduğu ve Gamerpear'in iş birliği ile hayata geçirilen Metapotamians projesi, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak.

Türkiye'nin ilk metaverse projesi Metapotamians'ın tanıtımı, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Metapotamians, "medeniyetler arası metaverse köprüsü" sloganıyla blockchain dünyasına adım attı. Medeniyetler arası bir meta köprü olma iddiasıyla hayata geçirilen proje, herkese yeni bir metaverse evreni ile tanışmayı vadediyor.

Erc-20 tabanlı bir metaverse projesi olan Metapotamians, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT'leri alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunuyor. Ayrıca, VR çözümleri ile gelişecek proje; beraberinde alışveriş imkanı, sanat gösterileri, konserler, toplantı ve iş görüşmeleri gibi uygulamaları AR oyun deneyimi ile entegre ederek gündelik hayatı da entegre edecek.

Şu ana kadar 1,2 milyon dolar yatırım alan ve 21 kişilik bir ekibin 8 ay çalışarak hayata geçirdiği Metapotamians projesinin amacı, geçmiş değerleri geleceğe taşımak olarak belirlendi.

İlk Türk metaverse oyun projesi Metapotamians, söz konusu amaçları hayata geçirmek üzere kendi proje fikirlerini hayata geçirmek isteyenler ve oyun geliştiricilerine de kapılarını açtı.

- Metaverse emlakçılık

Metapotamians projesi içerisinde yer alan evrendeki arsaların alım satımları için reel dünyada gayrimenkul sektöründe varlık gösteren emlak firmaları ile iş birliği anlaşması imzalanacak. Böylece dijital dünyada yer alan arsaların alım-satımı, kısa bir süre sonra reel dünyada emlak sektöründe söz sahibi olan firmalar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜMMİAD ile yapılan anlaşmaya göre, Metapotamians metaverse evreni, hem finansal hem de teknolojik olarak gençlere destek olacak. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek buluşmalarda proje ve fikirler değerlendirilerek, gerekli destekler sağlanarak Türkiye'nin metaverse alanında öncü bir ülke olmasına destek sağlanmış olacak.

Projenin tanıtımında konuşan TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, metaversenin son zamanlarda çok fazla duyulmaya başlandığını, yıllar önce var olan bir teknolojinin ambalajlanmış halinin tekrar duyulduğunu söyledi.

Kavaklı, "Bazı teknolojiler hayatımıza girmek için belli zamana ihtiyaç duyar. Metaverse teknolojisi de onlardan bir tanesiydi. Teknolojinin hala gelişmeye başladığı dönemdeyiz." dedi.

Çok önemli markaların metaverse dünyasında var olmaya çalıştığına işaret eden Kavaklı, "Her yeni teknolojinin hayatımıza girdiği gibi bu alemden yeni aleme geçişinin yaklaşık 5-6 yıl sürmesini bekliyorum. Eskiye göre teknolojinin evrilme süresi daha kısa. O nedenle biraz daha hızlı olması umuyorum." diye konuştu.

- "Oyun geliştiricilere ücretsiz alan sağlayarak kendi projelerini geliştirmelerine destek sağlayacağız"

Metapotamians Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) Buğrahan Çakır da projede NFT market, AR ve VR çözümlerinin olacağını bildirdi.

Çakır, "Sistemimiz içerisinde sağlık sektörü, sanat sektörü ve metaverse emlak sektörü bir arada bulunacağı için insanların hukuk, sağlık ve diğer alanda, normal hayatta yaşadıklarını metaverseye taşıyarak kazanç sağlayabilecekleri bir alan hedeflemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kullandıkları teknolojinin Erc-20 olduğunu bildiren Çakır, "Projemizin ismini neden Metapotamians olduğu aslında çok önemli. Mezopotamya ve metaverse birleşimi olarak bakıyoruz biz bu olaya. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerden, Mezopotamya'dan yola çıkarak ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Oyun geliştiricilere ücretsiz alan sağlayarak kendi projelerini geliştirmelerine destek sağlayacaklarını kaydeden Çakır, buradan gelen fonlarla hem startuplara hem oyun geliştiricilere ve kendi teknolojilerini geliştirmeye destek sağlayacaklarını söyledi.

- "Sanal dünyayla gerçek dünyanın entegre olduğu bir yapıyı görüyor olacaksınız"

BTCBAM Mali İşler Direktörü (CFO) Serkan Yorulmaz ise metaverse evrenine son dönemde çok ciddi ilgi olduğunu, bunun Türk girişimcileri çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Metapotamians projesinde bundan sonra yapılacaklar ve yol haritasında atılacak adımların çok değerli olduğunu belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Metaverse, esasasında insanlara sanal dünya gibi geliyor. Ama gelecekte sanal dünyayla gerçek dünyanın entegre olduğu bir yapıyı görüyor olacaksınız. Metapotamians projesinin de öncelikli hedefi, bu aradaki bağı kurabilmek ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Özellikle genç girişimciler ve genç oyun yazarları, NFT yaratıcılarına bu projenin içerisinde geliştirebilecekleri alanları insanların beğenisine sunabilecekleri bir fırsat sunabilmek önemli."

Yorulmaz, Türkiye'de gençlerin teknolojiyle çok ilgili olduğunu ifade ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi değer verdiğinin farkındayız. Dolayısıyla bizim ikinci hedefimiz de gençlerin bu proje içerisinde bütün girişimlerini, teknolojilerini hayata geçirebilecekleri fırsatları sunmaya çalışmak." dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Motorlu kuryeler 'esnaf kurye' modeline 'hak garantili sözleşme' istiyor
Motorlu kuryeler 'esnaf kurye' modeline 'hak garantili sözleşme' istiyor
Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor
Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor
Kamuda 'doğrudan temin' alımlarında yeni dönem başladı
Kamuda 'doğrudan temin' alımlarında yeni dönem başladı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira

Bu Habere Tepkiniz

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27242607.327994157;dc_trk_aid=519985907;dc_trk_cid=166031252;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi, 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının bazı soruları için açılan davaya ilişkin kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
TURKOVAC artık 81 şehirde

TURKOVAC artık 81 şehirde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz."
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Araç alacaklar dikkat!

Araç alacaklar dikkat!

Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taşıt kredisi güncel faiz oranlarını araştıranların sayısı da arttı. 'Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor mu?' sorusunu sektör temsilcileri yanıtladı.