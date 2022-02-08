Kamuda 'doğrudan temin' alımlarında yeni dönem başladı

- Kamu İhale Kurumu (KİK), "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilk fazı uygulamaya aldı. Söz konusu teminler artık önceden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurularak, rekabete daha açık gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin Kamu İhale Kurumundan edindiği bilgiye göre, Kurum, kamu alımlarında saydamlığın artırılmasına, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleleri elektronik ortama taşıyan uygulamaları 2017'de başlatan Kurum, bu yıl da "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yenilikleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında başlatılan çalışmaların ilk fazı 1 Şubat'ta tamamlanarak devreye alındı. Uygulama çerçevesinde Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesine göre yapılacak doğrudan teminler ile istisna alımları ve kapsam dışındaki alımlara ilişkin doğrudan temin çalışmaları, alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabiliyor.

2021 yılında yaklaşık 13 milyar lira tutarında 544 bin doğrudan temin ihalesi yapıldı. Bunlara yönelik duyuru imkanı getirilmesiyle söz konusu alımlar rekabete daha açık hale geldi.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlara katılmak isteyen kişiler ile alımlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "ekap.kik.gov.tr" internet adresindeki "Doğrudan Temin Arama Sayfası"ndan alım duyurularına ve dokümanlarına ücretsiz ulaşabiliyor.

- Bir haftada 500 duyuru

Uygulamayla büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan idarelerin 218 bin 395 liraya, diğer idarelerin ise 72 bin 752 liraya kadar olan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri için gerçekleştirilecek doğrudan temin alımlarında da duyuru yapılabilecek.

Bunun yanı sıra taşınmaz mal alımı ve hizmet kiralaması, ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri gibi ihtiyaçlar için yapılacak doğrudan temin alımları da EKAP'tan ilan edilebilecek.

Uygulamanın başlangıcından bu yana kamu kurumları tarafından EKAP'ta bir haftada 500'ün üzerinde doğrudan temin duyurusu yapıldı. Uygulamanın kullanımının artmasıyla doğrudan temin alımlarında da ciddi tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde bulunuyor. Söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebiliyor.

- İkinci fazda teklifler EKAP'tan alınabilecek

Çalışmanın ikinci fazında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda tekliflerin EKAP üzerinden elektronik olarak verilmesi sağlanacak.

Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonucu, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin işlemler bütünüyle elektronik ortamda yürütülebilecek.