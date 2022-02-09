Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alınarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 11:50
Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a kaçmak isterken gözaltına alınan M.S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli M.S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüpheli M.S.Ö. dün Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen bir tırın dorsesine kaçak yollardan binmiş, gümrükte yapılan kontrollerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız