Çankırı'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Çankırı Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İlimiz genelinde, 09.02.2022 Çarşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 (On iki) yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 (Bir) gün süre ile idari izinli sayılacaktır."