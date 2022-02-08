Çankırı'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Çankırı'da görev yapan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden biri 9 Şubat günü, olumsuz hava şartları nedeniyle idari izinli sayılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Şubat 2022 18:46
Çankırı Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"İlimiz genelinde, 09.02.2022 Çarşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 (On iki) yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 (Bir) gün süre ile idari izinli sayılacaktır."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız