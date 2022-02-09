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Değirmenayvalı'da 'yüksek maliyetli' düğünlere sınırlama kararı

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Değirmenayvalı Belde Belediyesi, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu ve gençlerin bu nedenle evlenmek istemediğinin bildirilmesi üzerine, encümen üyeleri, ihtiyar heyeti, mahalle muhtarları ve imamlarla görüşerek düğün gelenekleriyle ilgili tavsiye kararı aldı-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Şubat 2022 11:59
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Değirmenayvalı'da 'yüksek maliyetli' düğünlere sınırlama kararı

- Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine belediyenin öncülüğünde düzenlenen toplantıda, geline en fazla 10 Cumhuriyet altını, 2 yüzük, bir çift küpe ve saat takılması gibi kararlar alındı.

Değirmenayvalı Belde Belediyesine düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğunun ve gençlerin bu nedenle evlenmek istemediğinin bildirilmesi üzerine gelenek ve göreneklerde düzenlemeye gidilmesi için bir süre önce toplantı yapıldı.

Belde Belediye Başkanı Erol Barutcu'nun öncülüğünde, encümen üyeleri, ihtiyar heyeti, mahalle muhtarları ve imamların katılımıyla yapılan toplantıda, beldedeki gençlerin daha kolay yuva kurabilmeleri için 7 Ocak'tan sonra yapılacak düğün ve nişan törenleri için yeni kurallar belirledi.

Oy birliğiyle alınan ve 16 maddeden oluşan tavsiye kararına uyulmadığında ihtiyar heyeti, muhtarlar ve imamlar etkinliklere katılmayacak.

Kararlar, belediyenin sosyal medya hesabından ve bastırılan afişlerle belde halkına duyuruldu.

Öne çıkan bazı kararlar şöyle:

"Evlenecek kızın ziyneti 10 Cumhuriyet altını, 2 yüzük, bir çift küpe ve saat olacak. Nişanda bohça 10 parça eşyadan oluşacak. 3 takım elbise ve bir abiye alınacak. Bir defa yemek verilecek ve pasta kesilecek. Dürü (armağan) dağıtımı kaldırılacak. Geline 4 takım elbise ve ayakkabı haricinde kandil günleri, yılbaşı ve Hıdırellez'de hediye alınmayacak. Yatak odasını kız evi yapacak. 'At kulağı' adı altında alınan para alınmayacak. Yumurta savaşı gibi şakalar kaldırıldı. Gümüşlük diye alınan malzeme alınmayacak, yerine de altın veya para talep edilmeyecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, robot, elektrik süpürgesi haricinde başka bir beyaz eşya alınmayacak. Oturma grubu olarak erkek tarafı 2 çekyat, halı ve mecburi ihtiyaçlar dışında bir şey almayacak. Yatak odası takımını kız evi alacak. Kız istemede, söz kesilmede lokum haricinde yemek verilmeyecek. Canlı müzik ve davul çalma sadece bir gün olacak."

- Masraflar ağır olunca, kız kaçırma olayları arttı

Değirmenayvalı Belde Belediye Başkanı Barutcu, AA muhabirine, evlenecek çiftler için gelenek ve göreneklerin çok ağır masrafları da beraberinde getirebildiğini, nişan ve düğün törenleri için alınan yeni kurallarla herkesi maddi olarak rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni kurallara göre düğün ve nişan merasimlerinin artık daha ucuz yapılabileceğini vurgulayan Barutcu, şöyle konuştu:

"Düğün masrafları dolayısıyla son dönemlerde beldemizde neredeyse hiç düğün olmamaya başladı. Aksi yönde kız kaçırma olayları da artmıştı. Önceden evlenecek kızlarımıza 12-13 büyük altın, 5 bilezik, küpesi, zinciri, seti, 4-5 yüzük ve farklı ziynetler takılıyordu. Bunlar da yaklaşık 300 bin lira tutuyordu. Bunların yanı sıra dürü, yemek masrafları ve 3-4 gün de düğün yapılıyordu. Bu ağır masraflarla bir düğün 500-600 bin liraya yapılıyordu. Biz, yeni kurallarımızla beldemizde yapılacak bir düğünü 180-200 bin liraya kadar düşürdük."

- "Dünürler arasında maddiyat kaynaklı küslük oluşmasın"

Barutcu, belde halkını tavsiye kararına uymaya çağırarak, şöyle devam etti:

"Encümenimiz, ihtiyar heyetimiz ve imamlarımız da resmi işlemlerinin haricinde düğün ve nişana katılmayacak. Bunlar, kurallara uymayan ailelere tatlı bir tepki olacak. Amacımız, kasabamızdaki çok sayıda gencin daha az masrafla yuva kurmalarını sağlamak. Dünür olan aileler arasında maddiyat kaynaklı problemler ve küslük oluşmasın. Düğün sonrası da aileler mutlu olsun ve bağlar güçlü olsun istedik."

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- "Örf ve adetleri yeniledik"

Encümen Selim Sivrikaya, belde halkından kendilerine "Ağır masraflardan düğün yapamıyoruz", "Çocuklarımızı evlendiremiyoruz" şeklinde şikayetler geldiğini, kız kaçırma olaylarının da artmasıyla örf ve adetleri oy birliğiyle aldıkları kararlarla yenilediklerini kaydetti.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mustafa Halıpınar ile Şehit Ahmet Mahalle Muhtarı Zeynel Aydoğmuş da yeni düğün ve nişan kurallarıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını, uygulanırken sıkıntı yaşanmaması için kararların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Belde halkından Rıfat Çoban da Değirmenayvalı'da gençlerin mutlu yuvalar kurması için alınan yeni düğün ve nişan kurallarını desteklerini ifade etti.

Mustafa Koçyiğit ise ağır masraflardan dolayı beldede uzun zamandır düğün yapılamadığını, alınan yeni kararlara herkesin severek uyacağına inandıklarını söyledi.

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