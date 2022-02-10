MHP sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile parti teşkilatı CHP'nin gerçek yüzünü anlatmak için sahaya iniyor. CHP, 2018 genel seçimlerde Edirne'de yüzde 45, Kırklareli'nde yüzde 48, Tekirdağ'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 41, Aydın'da yüzde 34 ve Muğla'da yüzde 41'lik oy oranı ile altı ilde birinci çıkmıştı. MHP lideri Bahçeli, parti kurmaylarına bu illerde özel bir çalışma yapılması için talimat verdi.

TOPLANTILAR YAPILACAK

Önümüzdeki haftadan itibaren parti teşkilatı tarafından altı ilde, genel başkan yardımcılarının da zaman zaman katılacağı 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları düzenlenecek. Toplantılarda, CHP'nin son dönemlerde izlediği politikaların doğru olmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonları ve HDP ile nasıl gizli ittifak içinde oldukları anlatılacak. MHP teşkilatı ayrıca, kapı kapı dolaşarak vatandaşa da gerçekleri aktaracak. Parti kurmayları "CHP ile ilgili yaptığımız bazı tespitlerimiz var. Onları vatandaşlara anlatmak için çalışacağız. Sahada olacağız. Edindiğimiz tecrübeleri vatandaşlara aktaracağız" değerlendirmelerini yaptı.

"MİLLETİMİZİ AYDINLATACAĞIZ"

MHP lideri Bahçeli konuyla ilgili "Bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Maalesef CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Bugünkü CHP'nin, 1920'li yıllardaki CHP'yle uzaktan yakından alakası kalmamıştır. CHP, Türk milletinin hassasiyetleriyle alenen oynamaktadır. Bunu siyaset zannedecek kadar da ateşle oyun halindedir" demişti.

Ebru Karatosun