Ocak ayında Paşaların emekli maaşları ve ikramiyeleri belli oldu
2022 yılı Ocak ayından itibaren Genel Kurmay Başkanı ve diğer komutanların emekli maaşlarını okuyucularımızla paylaşacağız
45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde;
Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 28.852,86 TL
İkramiye: 539.041 TL
Kuvvet Komutanlarının emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı: 23.816 TL
İkramiye: 532.684 TL
Orgeneral-Oramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
Emekli maaşı:21.614,74 TL
İkramiye: 488.185 TL
Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı ve ikramiyesi
40 yıl hizmet üzerinden
Emekli maaşı: 19.260.68 TL (Bu rakama 2.013 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 430.175 TL
Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 17.742,51 TL (Bu rakama 1.789 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 6.631 TL
Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı ve ikramiyesi (40 yıl)
Emekli maaşı: 17.004 TL (Bu rakama 1.677,54 TL Kadrosuzluk Tazminatı dahil edilmiştir)
İkramiye: 400.980 TL
Başka unvanlardaki askeri personelin emekli maaşı ve ikramiyelerini öğrenmek için TIKLAYINIZMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız