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On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Şubat 2022 14:59
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On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları on başlıkta açıklamaya çalışacağız.

Daha önce 8 başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konuları ele alınmıştı. 8 başlıkta özel konuları ele alan yazımıza ulaşmak için Tıklayınız.

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren konuları ve açıklamalarını seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen konularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir.

1- EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

2- Memurun kadro derecesinin düşük olması emekli aylığını etkiler mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

3- Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

4- 'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

5- Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

6- Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

7- Uzman erbaşlar hangi statüden emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

8- 20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

9- İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

10- Memur emekliliğindeki yaş karmaşası nereden kaynaklanmaktadır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.

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On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

On başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 10 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
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Sekiz başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular

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Bu yazımızda memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı sorunların sitemiz uzmanlarınca açıklandığı özel konuları sekiz başlıkta açıklamaya çalışacağız.
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