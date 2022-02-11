4 Kamu kurumu 109 personel almak için ilana çıktı
TÜBİTAK, Kamu Denetçiliği Kurumu ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 şubat 2022
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
TÜBİTAK, 6 personel alacak
TÜBİTAK, 6 personel alacak. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
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Kamu Denetçiliği Kurumu 13 sözleşmeli personel alacak
KDK ilanı için son başvuru tarihi 25 şubat 2022
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak1 Son başvuru tarihi 22 şubat 2022
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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