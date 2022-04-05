Bakan Bozdağ: Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır

Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Ortaca Milli Eğitim'de 2 müdür aynı gün istifa etti
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Seher öğretmen, 36 saat sonra kaza yaptığı otomobilde bulundu
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı: İki gün sürecek
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
Nisa bebeğin durumu ciddiyetini koruyor
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bozdağ: Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetine ilişkin, "Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir, dikkat etmelidir." ifadelerini kullanarak "Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir, diye konuşursa; Batı'dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek? Bunun tutar yanı var mı?" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 22:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Baro'nun Avukatlar Günü sebebiyle Üsküdar'da düzenlenen iftar programına katıldı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü ile çok sayıda baro üyesi katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında "Epey bir zamandır barolarla iç içeyiz. Bugüne kadar ilk defa bir baronun düzenlediği iftar yemeğine katıldım" dedi. Bozdağ, "Adalet Bakanlığı daha öncede yapmıştım, devletimizde farklı görevlerde hizmetim oldu, bugüne kadar görev yaptığım yerde hiçbir baro tarafından bir iftar düzenlendiğini hatırlamıyorum. İlk defa İstanbul 2 No'lu barosu bu güzel iftarda bizi buluşturdu. Özümüze, ruhumuza, medeniyetimize ve kültürümüze uygun bir nesneli ile işe başladı, eminim bundan sonra devamı daha iyilerini yaparak gelecektir. Bu vesile ile Baro Başkanımız Yasin Şamlı ve ekibini bu güzel düşüncelerinden dolayı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugün aynı zamanda 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlar bir yandan savunmayı, öte yandan hak aramayı, öte yandan müdafaayı, öte yandan adaletin vaktinde ve dosdoğru tecellisinde önemli rol yüklenmeyi vazife edinmiş, adaleti ayakta tutmak hak sahiplerinin hakkını tespit ve haklarını onlara teslim etme noktasında son derece önemli görevi ifa etmektedirler. Yargı görevini yapan hakim ve savcılarımızla birlikte avukatlarımız milletimizin hak arama mücadelesinde adalet beklentisinde ve adaleti ayakta tutmakta gerçekten fedakar bir şekilde gayret etmektedirler. Bu vesile ile 5 Nisan Avukatlar Günü'nüzü ayrıca tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un attığı tweet hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görülmekte olan bir davayla ilgili tweet atıyor, istediği gibi bir karar çıkarsa nasıl ödeyeceğini, istemediği gibi bir karar çıkarsa nasıl itham edeceğini üstü kapalı şekilde itiraf ediyor. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelirse Ankara'da, İstanbul'da hakimler var. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri var. O zaman oturup hepimizin bir karar vermesi lazım; hangi karar İstanbul'un kararı, İstanbul'daki hakimin kararı ya da Ankara'daki hakimin kararı; ya da hangi karar başka bir karar. Maalesef her salı acaba bugün grupta mahkeme kuruldu mu acaba bugün grupta Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor mu, ya da bir başkası başka ithamda bulunuyor mu diye tedirgin oluyorum. Yine bu hafta grupta hakimlerimizi suçlayan adımlar atıyor. Anayasa çok açık; hiç kimse hiçbir organ merci, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge ve talimat gönderemez. Açık ama baktığınızda karar öncesinde nasıl karar verileceğine dair büyük büyük gaflar yapıyor. Bu tavsiye ve telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızın 138'inci maddesini ayaklarımızın altına altına alıp çiğneyeceksiniz. Biz neye inanacağız. Türkiye'nin burada ciddi sorunları var. Ben gelirsem şunu şunu serbest bırakacağım. Sanki mahkeme, tutuklama kararını sen mi verdin. Ve yahut yargılamayı sen mi açtın, nasıl yapacaksın? Bir yandan diyor ki; siz yargıya müdahale ediyorsunuz öte yandan soruşturmanın başından sonuna kadar yargılamanın her aşamasına müdahale etmek için elinden ne geliyorsa onları sonuna kadar yapıyor. Bir tane doğru var; yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız. Ama benim istediğim kişilerle ilgili karar, istediğim gibi çıkarsa gayet güzel ama istemediğim gibi çıkarsa karar haksız demek yargıya da yargı görevi yapanlara da büyük bir bühtandır. Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir, dikkat etmelidir. Bugün hakim ve savcılarımızın baktığı davalara baktığınızda milyonlarca davayı görüyorlar. Ankara'da İstanbul'da 81 ilimizde adliye olan her yerde ama dikkat ederseniz tartışılan davalar iki elin parmağını geçmez. İki elin parmağını geçmeyen davalar üzerinden milyonlarca davaya bakan hakim ve savcılarımızın avukatlarımızın onca emeğini adaleti ayakta tutmak gayretini hak ve hukuka uyma çabasını verdiği emeği görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Bakan Bozdağ, "Bir başkası Türk yargısı şaibelidir, diyor. Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir, diye konuşursa Batı'dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek? Bunun tutar yanı var mı? Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır. Kimsenin Türk yargısına iftira atma hakkı yoktur." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
6 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
6 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
İsrail'den Türkiye açıklaması: İlişkilerinin iyileşmesi sır değil
İsrail'den Türkiye açıklaması: İlişkilerinin iyileşmesi sır değil
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Yavaş hakkında ABB'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Yavaş hakkında ABB'den açıklama
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı
Karadeniz'de en çok vekili o il çıkaracak
Karadeniz'de en çok vekili o il çıkaracak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Üniversite çağında çocuğu olan vatandaş Rektör atamasına dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Antalya'da ikamet etmekte olan bir vatandaş tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmasına ilişkin 01/01/2021 tarih ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin davayı EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN 8. Daire kararını onadı.
Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), resmi Covid-19 semptomları listesine 9 yeni madde daha ekledi. Bilim insanları bu durumun, insanların işyerlerinde ve okullarında Covid-19 'lu kişiyi daha kolay tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. İşte NHS'nin resmi olarak kabul ettiği 12 semptom...