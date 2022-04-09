İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' normalleşme
BeyoğluTaksim Meydanı güzel havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Nisan 2022 17:05
Bahar güneşiyle birlikte hava sıcaklığı bugün 24 dereceye kadar çıktı.
Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası Taksim Meydanı oldu.
İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı.
Taksim'de turistlerin yoğunluğu da dikkat çekti.
Maske zorunluğunun kalkmasının ardından kalabalığın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız