Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Nisan 2022 17:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bölgeden aldığımız bilgilerden şu ana kadar bize intikal eden olumsuzluk olmadığı şeklinde. İlgili arkadaşlarımız, bölge ile temas halindeler. Şu ana kadar can ve mal kaybı noktasında bize herhangi bir bilgi ulaşmamıştır" dedi.
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#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 9, 2022
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/hefG0h4sY7
09.04.2022, 17:02:13 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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