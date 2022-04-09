Malatya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bölgeden aldığımız bilgilerden şu ana kadar bize intikal eden olumsuzluk olmadığı şeklinde. İlgili arkadaşlarımız, bölge ile temas halindeler. Şu ana kadar can ve mal kaybı noktasında bize herhangi bir bilgi ulaşmamıştır" dedi.