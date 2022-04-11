Susurluk'ta eşi ve oğlunun ölümüne neden olan babanın beyin ölümü gerçekleşti

Söve Mahallesi'nde intihar etmek istediği esnada tüfeğin ateş almasıyla eşi ve oğlunun ölümüne, kendisi ve kızının yaralanmasına sebep olan Fatih A'nın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yetkililerinin ailesinden onay almasının ardından Fatih A'nın iki böbreği ile karaciğeri bağışlandı.

Fatih A'dan operasyonla alınan karaciğeri nakil için Düzce Acıbadem Hastanesi'ne, bir böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan ailenin kızı Elçin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.

- Olay

3 Nisan'da ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) yaralı bulmuştu.

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun silahla öldürüldüğünü belirlemiş, anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderilmişti. Fatih A. ve kızı da aynı hastaneye kaldırılmıştı.

4 Nisan'da Dereköy Mahallesi'nde anne ile oğlunun cenazeleri toprağa verilmişti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken baba Fatih A'nın (40) psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istediği esnada eşi Bilge A'nın kendisini engellemek istediği, yaşanan arbedede tüfeğin ateş aldığı, Bilge A. ile oğlu Muhammet A'nın yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.