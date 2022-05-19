Annesini öldürüp 3 kadını yaralayan genç ve babası yakalandı

Şüpheli İ.A. (15), Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'nda annesi Serap Bor'un (35) yaşadığı iki katlı eve geldi.

Üst kata çıkan İ.A'nın, yanında getirdiği pompalı tüfeği doğrultarak henüz belirlenemeyen nedenle annesi Serap Bor'a ateş ettiği, evin bitişiğindeki kapalı alanda ekmek yapan Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de aynı silahla vurarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, bir yıl önce eşinden boşanan Serap Bor'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Boynundan yaralanan Ayşe Altın, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, göğsüne saçma isabet eden Döndü Çayır ile omzunda yarası bulunan Türkan Çimen ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, babası E.A'yı da başka bir adreste yakaladı.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.