4 üniversite toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
Erzurum Atatürk Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 haziran 2022
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Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
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Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 haziran 2022
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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 46 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 haziran 2022
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