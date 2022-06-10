3 üniversite 96 personel almak için ilana çıktı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Haziran 2022 08:33
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 53 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 haziran 2022
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Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 haziran 2022
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Trabzon Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 haziran 2022
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