Esnafa faiz indirimli kredilerde üst limit 350 bin liraya yükseltildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 15:40
Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi." ifadesine yer ver veren Muş, limit artışının esnafa hayırlı olmasını diledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız