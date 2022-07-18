2 Kurum toplamda 274 personel almak için ilana çıktı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

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Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel alınacaktır.

TÜBİTAK, 70 personel alacak

TÜBİTAK, 70 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ağustos 2022

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BAŞKANLIK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR SON BAŞVURU TARİHİ: 08.08.2022

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