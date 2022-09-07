Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Aday öğretmenlerin adaylık sürecini düzenleyen 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğidir.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Eylül 2022 10:00
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12.05.2022 tarihinden sonra aday öğretmen olarak atananların adaylık iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz" için tıklayınız.
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