Görsel Sanatlar Alanının Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapıldı
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekli Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgesinin 29 sırasında yer alan Görsel Sanatlar alanında değişiklik yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Ekim 2022 08:00
Ekim 2022 - 2780 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını07/10/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile yapılan değişiklikle Görsel Sanatlar alanına yapılacak öğretmen atama alanları arasına Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte olarak "12. Görsel Sanatlar Öğretmenliği, 13. Mesleki Resim Öğretmenliği fakülteleri de eklendi.
işte yapılan değişiklik;
işte değişiklik önceki durum;
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