Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 16:53, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 16:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Koca, toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının 71'e ulaştığını duyurdu.
8 yaralının tedavisinin serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu belirten Koca, "Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız