Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilecek.

Adaylar, 28 Kasım-27 Aralık döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların sadece bir başvuru hakkı olacak.

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav, 2023'te Ankara'da yapılacak.

- 19 sürekli işçi alınacak

Bakanlığın diğer ilanına göre, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon'da çalıştırılmak üzere 19 sürekli işçi alınacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık döneminde yapılacak. Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 12 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter tarafından gerçekleştirilecek.

Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedeklerin hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler "www.uab.gov.tr" internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucu atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip atama işlemleri başlatılacak.