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Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakınının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 09:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 09:34
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Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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