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SPK Başkanı: Dikkati çeken her hisse hareketini takip ediyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş?... Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 16:30, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 16:43
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SPK Başkanı: Dikkati çeken her hisse hareketini takip ediyoruz

Sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, orta vadeyi de kapsayan düzenlemeler üzerinde çalışmaların olduğu söyledi.

Gönül, bu konuda Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile çalıştıklarını ifade etti.

Düzenlemeleri yaparken her zaman paydaşlarının iyi niyetli olduklarını varsaymaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir taraftan da kötü niyetlilerin üzerine gitmek ve onları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Düzenlemelerinin hiçbir zaman durmayacağını belirten Gönül, şunları kaydetti:

"Tedbirleri günün şartlarına göre almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler içerisinde en önemli olan Risk Merkezi'nin kurulmasıdır. Biraz önce saydığım Borsa İstanbul grubu ve biz bir Risk Merkezi kuruyoruz. Böylece riskli işlemler, yoğunlaşma riskleri, aracı kurum riskleri ve müşteri riskleri gibi risklerin daha verimli analiz edilmesi sağlanacak."

- "Yeni yatırımcıların finansal okur yazar olmalarını istiyoruz"

SPK Başkanı Gönül, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin hisse fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerine de değinerek, şunları söyledi:

"Biz şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına hiçbir zaman sıcak bakmıyoruz. Şirket sahipleri ve üst düzey yetkililerin, gerek sosyal medyada gerek basında gerekse televizyondan bu tür açıklamaları yapmalarına sıcak bakmıyoruz. Bu tür açıklamalar hakkında da zaten geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz."

Gönül, halka arz başvurularının güçlü şekilde devam ettiğini ve gelecek yıl halka arz başvurularının artacağını düşündüklerini söyledi.

Halka arzda elektronik başvuru sistemini hayata geçirerek şirketlerin işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Gönül, "Halka arzlarla ilgili olarak sanayinin yoğunlaştığı illere teveccüh göstererek, onlara daha fazla ulaşım sağlayarak şirketlere sermaye piyasalarını anlatıyoruz." diye konuştu.

Gönül, yeni yatırımcılarla birlikte finansal okuryazarlığın gelişmesi için attıkları adımları da hızlandırdıklarından bahsetti.

Finansal okur yazarlığı artırmak için finansal okuryazarlık akademisi şeklinde bir çalışmaları olduğunu anlatan Gönül, "Çok yakında bir sertifikasyon süreci başlatacağız. Özellikle yeni yatırımcıların finansal okuryazar olarak pay piyasasında yatırımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Gönül, sosyal medyadan yapılan manipülasyonlarla ilgili kanun önerileri ve çalışmalarının da olduğunu bildirdi.

- "Dikkati çeken her hisse hareketini takip ediyoruz"

SPK Başkanı Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş?... Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir. Burada ciddi bir ekip çalışır. Ciddi bir teknoloji çalışır. Tabii bunların tekrar denetimden geçmesi, altyapısının hazırlanması belirli bir süreç. Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek, cezaya döner."

Gönül, bazı hisselerin dikkati çeken performanslarına da değinerek, "Biz fiyata karışmayız, bizim için fiyat önemli değildir. Bu fiyatın gerçekleşmesi gerçek mi, arz-talep yönlü mü gerçekleşmiş, yoksa arkada başka işler mi dönmüş, suni piyasa mı oluşturulmuş, manipülasyon mu yapılmış, biz ona bakarız." ifadelerini kullandı.

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