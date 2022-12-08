Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı
Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 09:41, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 09:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız