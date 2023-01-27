TEİS, İlaç Takip Sistemi online işlemler ekranının eczacılara açılmasını istedi

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının eczanelere İTS'nin her kademesini açması halinde 29 bin eczacının bulunmayan ilaçları takip ederek Bakanlığın iş yükünün azaltılabileceğini bildirdi. Saydan, "Yaşanan hasta ve eczacı mağduriyetinin giderilmesi için eczacıların 'İTS online işlemler' ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir ilacın hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine erişebilmesi için gerekli düzenlemenin öncelikle yapılması sağlanırsa eczanelerimizden eksiksiz ilaç hizmeti verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilaç ambalajlarına karekod basılmasının 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren mecburi hale getirildiğini hatırlatan Saydan, buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığına ciddi şekilde zarar veren, hatta ölümlere sebep olan ilaç kaçakçılığı ve sahteciliğini önlemek için 2010 yılından itibaren İTS'nin devreye girdiğine işaret etti.

Dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçen İTS'nin, 2010 yılından bu yana başarılı bir şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Saydan, "Bu sistem yerli, ithal veya ihraç edilecek tüm ilaçları karekod yardımıyla kayıt altına alıyor ve daha ilk andan itibaren ilaçlar hastaya ulaşıncaya kadar işlemleri takip ediyor." bilgisini verdi.

Piyasada bulunmayan ilaç sorununun giderilmesi için eczacıların sorguladıkları ilacın depo ve firma İTS hareketlerini görmeleri gerektiğini aktaran Saydan, şunları ifade etti:

"Hastasına ilaç vermek için ilaç arayan eczacı, aradığı ilacın hangi ecza deposunda bulunduğunu ya da firmanın elinde bulunup bulunmadığını İTS ekranından sorgulayarak hizmetini vermek istiyor. Ama bu bilgiye ulaşamıyor. İlacın sahibi biz eczacılarız ve ilaçların her hareketini görmek istiyoruz. Son zamanlarda yaşanan ilaç yokluğu İTS'nin şeffaf olarak görüntülenmesiyle büyük ölçüde engellenecektir.

Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. Bu bakımdan çözüm önerilerimizin yetkililerce dikkate alınmasını talep ediyoruz."