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8 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

8 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2023 00:02, Son Güncelleme : 08 Mart 2023 00:08
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8 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AFAD Koordinasyon Merkezi ile Eğriçay çadır kentini ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, sahada görevli personel ile Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki engelli ve yaşlılarla bir araya gelecek.

(Adıyaman/11.30/12.10/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Sanayi Odasını ziyaret edecek ve ardından Hassa ve Samandağ ilçelerinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Adana/11.00/Hatay/13.30/16.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'da ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılarak Türkiye standını ziyaret edecek, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya gelecek.

(Berlin)

SPOR

1- FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarının kura çekimi Slovenya'da yapılacak.

- Kuraya 2. torbadan girecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Kranj/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında 9 Mart'ta deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/10.00/11.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında 9 Mart'ta deplasmanda Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu Ghelamco Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; takım son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Gent/20.15/20.45)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında 9 Mart'ta deplasmanda İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Isaac Cofie, Artemio Franchi Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Floransa/19.00/20.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine Bayern Münih-Paris Saint Germain ve Tottenham-Milan maçlarıyla devam edilecek.

(Münih/Londra/23.00)

6- Spor Toto 1. Lig'de 25. haftaya Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü, Manisa FK-Bodrumspor ve Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Manisa/14.30/Ankara/20.00)

7- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/20.30/Belgrad/22.30)

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 3. hafta erteleme mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

9- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Frutti Extra Bursaspor, A Grubu'nda Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Cluj-Napoca/20.30)

10- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Gaziantep Basketbol deplasmanda Polonya'nın Anwil takımıyla karşılaşacak.

(Wloclawek/20.30)

11- 2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nun çeyrek final mücadelesi Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Aydın/17.00)

12- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'la karşılaşacak.

(Lüksemburg/21.00)

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