Kuaförün feci ölümü! Cesedini çırağı buldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kuaför, iş yerinde çırağı tarafından ölü bulundu. Olay, ileçeye bağlı Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir kadın kuaföründe gerçekleşti.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Dilovası ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki 3 çocuk babası kuaför Adem Mamak gece evine gitmedi. Sabah iş yerini açmaya gelen kuaför çırağı, Mamak'ı silahla başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Çırak, durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Salıkçılar Mamak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDU

Mamak'ın cansız bedeni, yapılan çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.