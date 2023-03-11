Kastamonu'da trafik kazası: 9 yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 21:21, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 21:23
Hülya Bilmez'in kullandığı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz idaresindeki otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye ve Sadriye Yılmaz, Arif ve Mustafa Bilmez, Sadriye Deniz Şimşek, Huriye Şimşek ile Nazmiye Erdem yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.