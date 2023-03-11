Dijital medya manipülatörleri deşifre oldu

Sahte anket dolandırıcıları ile yasa dışı bahisçilerin ortaklığı yapılan incelemelerle deşifre edildi.

İşte Aslan Değirmenci'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

Anketlerin amacı gerçeğe ulaşmaktır..

Ancak, görülmesini istediklerini öne çıkaran, görülmesini istemediklerini perdeleyenlerin amacı toplum mühendisliğidir, istatistik bilimine ihanet etmektir. % 100 gerçek katılımcı garantisi veren var mı?

Etik ve güvenilir veri toplama ilkesiyle gerçekleştirilen araştırmalara sözüm yok. Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, masa başında yapılan ve yayınlanan anketlere sözüm. Tabi bunların çoğunun amacı zaten propaganda. Amaç tersten propaganda.

5 gün içerisinde yayımlanan anketlerin son seçimlerde ortaya koydukları sonuçların üç tanesini yan yana getirin, bir de milletin tercihine bakın, ne demek istediği mi anlayacaksınız..! Ne sonuçlarının ne de analizlerinin gerçeği yansıtmadıklarını göreceksiniz.

Dijital medyayı bir tür manipülasyon aracı olarak kullananlar var birde.. Anketleri, "manipülatif teknik araç" olarak kullanıyorlar. Sosyal medya platformları aracılığıyla siyaset alanını dizayn etmek için sahte anketlere sığınıyorlar.

Twitter'ın algoritmasındaki güvenlik açığı nedeniyle birçok anket, sahte hesaplar (botlar) tarafından yönlendiriliyor. Sonuçlar manipüle ediliyor, bot çiftliği ile algılar yönlendirilmek isteniyor. Hatta bu bir ticaret kapısı haline gelmiş durumda.

Sosyal medyada anket sonuçlarını sahte hesaplarla manipüle edenler kendilerini gizlemiyor. Yaptıkları anket dolandırıcılığının reklamını bile yapıyorlar. Elbette bu konuda @SiberayEGM boş durmuyor, süreci yakınen izliyor, gerekli incelemelerini yapıyor.

Sosyal medyada bugünlerde giderek artan bir tehdit daha var, "Bahis dolandırıcılığı.." Dijital medyada sözde güvenilir olan sayfalarda yapılan paylaşımlar, tanınmış kişilerin yaptığı reklamlarla, botlar, siborglar ve trol ağlarıyla daha çok kişi bu batağa düşüyor.

Söz konusu anket dolandırıcıları ile yasa dışı bahisçilerin ortaklığı da yapılan incelemelerle deşifre edilmiş durumda. Çoğunun sahte ve kirli gündem oluşturdukları başlıklar ve operasyonlarda..

Tabi bu sahte sisteme para karşılığı hizmet eden bazı sözde manipülatörlerde.."