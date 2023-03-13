Öğrencinin 'su balonuyla' yaralanmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık tahliye edildi

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ahmet K. ve Bilal K, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatlar da salonda hazır bulundu.

Ahmet K. savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Bilal K. de önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Hayatımın en büyük dersini aldım. Eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum. Müştekilerden özür dilerim. Pişmanım, tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, tutuklulukta geçirilen süre, suçun vasfı, muhtemel ceza miktarı ve tutuklulukta beklenen amacın adli kontrol hükümleriyle sağlanabileceği hususları göz önüne alınarak sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Avukatları da dinleyen hakim, delillerin toplanmış olması dolayısıyla sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 30 Mayıs'a ertelendi.

- Olay ve iddianame

Mezitli ilçesinde, geçen yıl 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etmişti.

Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2'şer yıla kadar, olay günü Hatice A'nın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 2'şer kez 18 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izleyen sanıkların olayı gerçekleştirdikleri anlatılarak, "içi su dolu balon"un silah sayıldığı bilgisine yer verilmişti.