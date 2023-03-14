Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,32 puan değer kaybederek 5.251,86'ya indi. Toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, beklentilerden sapmaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.