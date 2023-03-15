Balıklıgöl sel sularına teslim oldu
Şanlıurfa Balıklıgöl aşırı sağanak yağışlarına teslim oldu. Göl tamamen çamurlu sel suları ile kaplandı. Balıkların hayatından endişe ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 10:54, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 11:40
Şanlıurfa Balıklıgöl aşırı sağanak yağışlarına teslim oldu. Göl tamamen çamurlu sel suları ile kaplandı. Balıkların hayatından endişe ediliyor.
Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.
Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.
Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.