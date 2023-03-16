İzmir'de terör operasyonu: 2'si FETÖ olmak üzere 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından MİT Bölge Başkanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan B.Y. yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan S.A. ve S.Y. ile terör örgütü DHKP-C'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.A. da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklandı.