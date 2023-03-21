Mardin'de dereye düşen çocuğun cesedi bulundu

Kızıltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen ve kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne 16 Mart'ta düşen Fatma Sezer'in bulunması için ekipler çalışma yürüttü.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında ikamet ettiği öğrenilen çocuğu bulmak için dereye düştüğü yerden Suriye sınırına kadar 9 kilometrelik alanda AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalıştı.

Sezer'in cesedi, vatandaşlar tarafından düştüğü yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Kızıltepe ilçesinin Çıplak Mahallesi'ne bağlı Çetinkaya mezrasında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cesedi, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için hastane morguna götürüldü.