Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 3 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmen, 2 eski polis kolej öğrencisi, 1 polis okulu öğrencisi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye götürülen şahıslardan, 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şahıs ise serbest bırakıldı.