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AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Dilmaç'tan 'sosyal medyada algı operasyonu' açıklaması

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, sosyal medyada kendisine ait olmayan ifadeleri kullanarak algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki mücadele başlattığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2023 07:23, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 07:25
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AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Dilmaç'tan 'sosyal medyada algı operasyonu' açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Dilmaç, bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanan yalan ifadelerle kendisine aitmiş gibi yazılan sözlerin yayılmaya çalışıldığını belirtti.

Dilmaç, ''Bu yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir. Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tıynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Hanefi Dilmaç, paylaşımında konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesine de yer verdi.

Dilekçede, sosyal medyada sahte yazışmalarla Dilmaç özelinde AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplama çalışması yapıldığı izleniminin verilmeye çalışıldığı kaydedilerek, söz konusu paylaşımlarda bulunanlar hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme'' suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

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