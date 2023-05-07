Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 11:47, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 11:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) May 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-05-07
Saat:11:36:10 TSİ
Enlem:36.422 N
Boylam:36.309 E
Derinlik:7.88 km
Detay:https://t.co/QVXzKgyrb7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi