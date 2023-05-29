Çalışanların ve emeklinin gözü Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, asgari ücrete, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ara zam sözü vermişti.

EMEKLİYE VE MEMURA ZAM VAADİ

Erdoğan, 1 Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada emekli maaşlarına ilişkin "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız" demişti.

Erdoğan yine 1 Mayıs'ta memur maaşlarına ilişkin "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca 11 Mayıs'ta HAK-İŞ Konfederasyonu 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Erdoğan bu konuşmada, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti.

ASGARİ ÜCRETTE 500 DOLAR VAADİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin 26 Mayıs akşamı katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz" diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır."

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL'ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL'lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 424 dolara denk geliyor.

Asgari Ücret Komisyonu'nun işveren, işçi sendikaları ve kamu adına kendilerinin üyesi olduğu bir komisyon olduğuna ve bu komisyonun kararları verdiğine işaret eden Bilgin, "Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor" demişti.

"Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır" diyen Bilgin ayrıca, "Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur" ifadelerini kullanmıştı.

KİRA VAADİ DE GELMİŞTİ

Artan kira fiyatlarına yönelik de açıklama yapan Erdoğan, artan kira fiyatlarına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız. Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 17 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, "Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz-talep dengesini sağlayacağız" vaadinde bulunmuştu.