Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yüreğir ilçesi ile Yumurtalık ilçesi arasında meydana geldi. Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.