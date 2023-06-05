NATO'dan Bosna Hersek'e savunma kapasitesini güçlendirme destek paketi yardımı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen destek paketi teslim törenine, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Slovakya'nın Saraybosna Büyükelçisi Roman Holben katıldı.

Slovakya'nın Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için 20 bin avroluk yardımda bulunduğunu kaydeden Helez, bu yardımın 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Bosna Hersek için onaylanan yardım paketinin bir parçası olduğunu söyledi.

Holben de yardım paketinin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini kapsadığını ifade ederek, "Slovakya'nın, bu sembolik desteği sunan ilk ülke olmasından mutluluk duyuyorum. NATO'daki ortaklarımızın da bizi takip edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.