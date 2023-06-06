Gram altından yeni rekor geldi
Gram altından yeni rekor geldi
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Motorine büyük zam geliyor
Motorine büyük zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 08:20, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 08:37
Yazdır
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak.

Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

Öncelikli gündem ekonomi olacak

Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.

Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

Kabinede devir teslim tamamlandı

Terörle mücadeledeki son durum ele alınacak

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber